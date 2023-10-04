Edirne Kırmızısı Hasadı Gerçekleştirildi

EDİRNE'de Osmanlı zamanında üretilen ve formülünün Fransa'ya götürülmesi casusluk hikayesine benzetilmesiyle efsane renk olarak anılan Edirne kırmızısının (Rouge d'Adrinople) elde edildiği kök boya bitkisi rubia tinctorumun hasadı yapıldı. Trakya Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği Uluslararası Edirne Kırmızısı Sempozyumu etkinlikleri kapsamında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün Karaağaç Mahallesi'ndeki deneme bahçesinde yetiştirilen bitkilerin hasadına, Vali Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu ile davetliler katıldı. Hasat etkinliğinde kök bitkisinin hasat edilmesinin ardından kurulan kazanlarda doğal boya elde edildi. Geleneksel yöntemler ile kazanlarda kaynatılan kumaşlar Edirne kırmızısı rengine boyandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Kırmızısı'nın tarihi kültür açısından önemli olduğunu belirterek, Tarihimizin bize çok önemli kültürel katkıları var. Nereye kafamızı çevirirsek çevirelim bizi karşılayan muhteşem bir hazinenin içerisindeyiz. Kaybettiğimiz bu hazinenin belli bölümlerine tekrar kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sadece Edirne kırmızısı için değil birçok alanlarda da böyle. O kadar güzel tarihsel ve kültürel miraslarımızı var ki, bunları yakalamak, gün yüzüne çıkarmak geleceğe taşımak, bizim Edirne açısından en büyük misyonumuz olması lazım. Edirne, nereye bakarsanız bakın bir tarih müzesidir dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, efsane renk Edirne kırmızısı için kitaplar yazıldığını söyledi. Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi'nde Edirne kırmızısını strateji planı çerçevesinde yaklaşık 7 yıldır çalışıyoruz. Önce küçük bir sempozyumla başladı, sonra kitap elde edildi, bitkinin tohumları elde edildi, bitki ekildi. Köklerinin boyadığı gösterildi ve tekstil bölümümüz bunları boyayarak çeşitli ürünler elde etti. Dün de 2 gün devam eden, 7 ülkeden 56 katılımcıyla büyük bir bilimsel kongre düzenlendi. Bugün de hasat şenliği yapıyoruz. Ekilen kök boya bitkisi. sanayi boyalarından tekrar öze dönüş, çevresel kirlenmeye sebep olmadan, doğal renklerin korunduğu, sağlığa yararlı, anti-mikrobiyel, anti-nikotik bir boyanın tekrar gündeme getirilmesini istedik ifadelerini kullandı,

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme bahçelerinde 60 tane bitkinin üretiminin yapıldığına dikkat çeken Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Edirne Kırmızı'nın elde edildiği bitkinin yetiştirilmesine Trakya Üniversitesi ile birlikte 3 yıl önce başladıklarını söyledi. Tülek, Burada 60 civarında bitkinin üretimi söz konusu. Türkiye'nin farklı yerlerinden bitkilerimizi getirtiyoruz. Bugün buradaki etkinliğimizdeki bitkilerden bir tanesi de Edirne kırmızısı kök boyası bitkisi. Biz bu çalışmalara Trakya Üniversitesi'yle beraber yaklaşık 3 yıl önce başladık ve üretimlerini yapıyoruz. Geçen yıl hasat etkinlikleri ve boyama şenliğinin birincisi burada düzenlendi. Endüstriyel hale de gelmeye başladı. Talep üzerine amacımız, bölgedeki üreticilerimizin bu hammaddeyi üretmesi ve tedarik etmesi diye konuştu.

Konuşmaların ardından kök bitkisinden elde doğal boya ile kumaşlar çıkarıldı.