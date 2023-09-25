Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Sezon Açılış Konseri
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, sezon açılış konseri düzenleyecek. Konserin adı 'Yine Neşe-i Muhabbet' olacak ve sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk tarafından yönetilecek. Konserin biletleri topluluğun gişesinden veya çevrim içi olarak satın alınabilecek.
EDİRNE (AA) Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, sezon açılış konseri düzenleyecek.
"Yine Neşe-i Muhabbet" isimli konser sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde gerçekleştirilecek.
Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 27 Eylül Çarşamba 20.00'de gerçekleştirilecek konserin biletleri topluluğun gişesinden veya çevrim içi olarak satın alınabilecek.
Kaynak: AA / Kültür Sanat