Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Sezon Açılış Konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, sezon açılış konseri düzenleyecek. Konserin adı 'Yine Neşe-i Muhabbet' olacak ve sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk tarafından yönetilecek. Konserin biletleri topluluğun gişesinden veya çevrim içi olarak satın alınabilecek.