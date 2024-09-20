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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan Güzel Bir Sezon Açılışı

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan Güzel Bir Sezon Açılışı
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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 'Güller arasında' isimli konserle sanat sezonunu başlattı. Konser, çeşitli makamlarla Türk müziği eserlerinin icra edildiği bir etkinlik olarak gerçekleştirildi.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Güller arasında" adlı konserle sanat sezonu açılışını yaptı.

Sanat yönetmenliğini Halil Erseven'in yaptığı konser topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında gerçekleştirildi.

Solistler Ayhan Bal, Dilek Sıla Bağdatlı, Gülsemin Gonce, Müzeyyen Çağlar, Hande Erzen ve Orçun Çabuk kürdilihicazkar, hüzzam, uşşak makamlarında Türk müziği eserleri icra etti.

Konseri Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve müzikseverler dinledi.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezona güzel bir konserle başladıklarını söyledi.

Sezon boyunca hem özel günler dolayısıyla hem de planlama doğrultusunda konserler vereceklerini anlatan Ercan, tüm müzikseverleri verecekleri konserlere beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat

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