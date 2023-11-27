Haberler ›› Kültür Sanat ›› Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konseri

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konseri

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, klasik Türk müziği konseri düzenleyecek. Konserde Sebati Balkan ve Gülferi Ateş Yürük sahne alacak. Konser, Türkocağı Caddesi'ndeki binada gerçekleştirilecek ve biletler çevrimiçi veya gişeden satın alınabilecek.