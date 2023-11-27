Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konseri
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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, klasik Türk müziği konseri düzenleyecek. Konserde Sebati Balkan ve Gülferi Ateş Yürük sahne alacak. Konser, Türkocağı Caddesi'ndeki binada gerçekleştirilecek ve biletler çevrimiçi veya gişeden satın alınabilecek.
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, klasik Türk müziği konseri düzenleyecek.
"Gönülden dile" adlı konserin sanat yönetmenliğini Halil Erseven yapacak, Sebati Balkan ve Gülferi Ateş Yürük sahne alacak.
Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 30 Kasım Perşembe saat 20.00'da gerçekleştirilecek.
Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.
Kaynak: AA / Kültür Sanat