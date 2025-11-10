Haberler

Edirne Devlet Tiyatrosu'ndan 'Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi'

Edirne Devlet Tiyatrosu, 18-20 Kasım tarihlerinde 'Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi' adlı tek perdeden oluşan oyunu sahneleyecek. Oyun, sürgün edilen bir ailenin İstanbul'a uzanan yolculuğunu anlatıyor.

Edirne Devlet Tiyatrosu'nda, "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyun sanatseverlerle buluşacak.

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda, İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenecek oyun, Osmanlı Devleti'nin son demlerinde, Girit'teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul'a uzanan yolculuğunu anlatıyor.

Cengiz Toraman'ın kaleme alıp yönettiği tek perdeden oluşan oyun, 1 saat 15 dakika sürüyor.

"Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" oyunu, 18-19 ve 20 Kasım tarihlerinde saat 20.00'de sahnelenecek.

Biletler, tiyatro gişesinden veya elektronik ortamdan temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
