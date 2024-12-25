Edirne'deki Tarihi Konakların Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki tarihi konaklarda restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Vali Sezer, Fatih Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmasında, Edirne'nin, dünyada metrekareye en fazla tarihi eserin düştüğü kentlerden biri olduğuna dikkati çekti.

Kentteki tarihi yapıların bir kısmının yıkık durumda olduğunu belirten Sezer, bu yapıların tespiti ve projelendirme çalışmalarının ardından ihya sürecinin başlatıldığını ifade etti.

Yapılacak çalışmaların kente değer katacağını dile getiren Sezer, şöyle konuştu:

"Öncelikli hedefimiz Edirne'mizdeki bu tarihi yapıları bir şekilde ayağa kaldırmak, bunların restorasyonunu yapmak. Restorasyonunu yaptıktan sonra da tekrar eski hallerine dönmesinler diye bunlara fonksiyon kazandırmak. Kaleiçi semti, Saraçlar ve Çilingirler caddelerindeki bütün konakları inşallah restore ettireceğiz. Başka mahallelerde olsa da bütün tarihi yapıları restore ettirip kente kazandıracağız."