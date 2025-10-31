Edirne'deki Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne'nin tarihi dokusunun önemli parçalarından Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Osmanlı sancak beylerinden Mezit Bey tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilen han ve hamamı ihya çalışmaları, Vali Yunus Sezer'in talimatıyla geçen yıl şubat ayında başlatıldı.

Restorasyon kapsamında, han ve hamamın dış duvarlarına sonradan eklenen beton yapılar sökülerek yerlerine, aslına uygun taş örme işlemleri yapıldı. Hamamın kubbeleri de beton malzemelerden arındırıldı.

Yapıların duvarları özgün dokuya uygun şekilde onarılırken han çatısındaki hasarlı bölümler de yenilendi.

Handaki bazı dükkanların restorasyonu tamamlanırken kalan dükkanlar ile hamamdaki çalışmalar sürüyor.

Vali Sezer, çalışmaları yerinde inceleyerek restorasyon süreci hakkında bilgi aldı.

Han ve hamamın eski ihtişamına kavuşacağını belirten Sezer, "Selimiye Camisi gölgesinde yer alan Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı, dış cephe düzenlemesi de tamamlanarak ihya edilip ilimiz turizmine kazandırılacak." ifadelerini kullandı.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç eşlik etti.