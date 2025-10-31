Haberler

Edirne'deki Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne'deki Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı Restorasyonu Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin tarihi Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı, Osmanlı döneminin izlerini taşıyan önemli yapılar arasında yer alıyor. Restorasyon çalışmaları, Vali Yunus Sezer'in talimatıyla başladı ve yapılar özgün dokuya uygun şekilde onarılıyor.

Edirne'nin tarihi dokusunun önemli parçalarından Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Osmanlı sancak beylerinden Mezit Bey tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilen han ve hamamı ihya çalışmaları, Vali Yunus Sezer'in talimatıyla geçen yıl şubat ayında başlatıldı.

Restorasyon kapsamında, han ve hamamın dış duvarlarına sonradan eklenen beton yapılar sökülerek yerlerine, aslına uygun taş örme işlemleri yapıldı. Hamamın kubbeleri de beton malzemelerden arındırıldı.

Yapıların duvarları özgün dokuya uygun şekilde onarılırken han çatısındaki hasarlı bölümler de yenilendi.

Handaki bazı dükkanların restorasyonu tamamlanırken kalan dükkanlar ile hamamdaki çalışmalar sürüyor.

Vali Sezer, çalışmaları yerinde inceleyerek restorasyon süreci hakkında bilgi aldı.

Han ve hamamın eski ihtişamına kavuşacağını belirten Sezer, "Selimiye Camisi gölgesinde yer alan Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı, dış cephe düzenlemesi de tamamlanarak ihya edilip ilimiz turizmine kazandırılacak." ifadelerini kullandı.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç eşlik etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Babacan'dan ekonominin başına geçeceği iddiasına yanıt: Böyle bir niyetimiz ve hedefimiz yok

Ekonomi yönetiminin başına mı geçiyor? Babacan'dan açıklama var
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.