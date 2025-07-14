Edirne'de 'Zaferin Adı Türkiye' Temalı Fotoğraf Sergisi Açılacak

Edirne 15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi düzenleyecek.

Dernek Başkanı Veysel Güner, yaptığı yazılı açıklamada, "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla açılacak serginin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliğiyle hazırlandığını belirtti.

Serginin Erasta Alışveriş Merkezinde yarın sabahtan itibaren ziyarete açılacağını bildiren Güner, "Sergi gün boyunca vatandaşlarımız tarafından gezilebilecek. Resmi açılış ise saat 15.30'da protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek." ifadeleri kullandı.

Sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi karşısında Türk halkının iradesini gösteren o geceye ait AA tarafından kaydedilen fotoğraflar yer alıyor.