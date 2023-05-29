Edirne'de Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Osmanlı Saray Mutfağı ve Edirne'nin yöresel lezzet ve zenginliğini tanıtan çeşitli etkinlikler düzenlendi. Tadım, yemek sunumu ve söyleşi etkinlikleri gerçekleştirildi.

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Osmanlı Saray Mutfağı ve Edirne'nin yöresel lezzet ve zenginliğini tanıtan çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, tadım, yemek sunumu ve söyleşi etkinlikleri gerçekleştirildi.

Arda Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen programlarda, "Modern Türk Mutfağına Edirne Saray Mutfağının Etkileri", Edirne Deveci Han Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ise Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen tarafından "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" konulu bir söyleşi yapıldı.

Etkinlik kapsamında "Saray Mutfağı Şerbeti", "Türk Mutfağı Mezeleri" ve Edirne mutfağına ait "Gaziler Helvası" ile Edirne'nin yöresel lezzetlerinin izlerini taşıyan mezeler, şerbetler ve tatlılar yapılarak vatandaşların beğenisine sunuldu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Türk mutfağının zengin gastronomi kültürünün tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.