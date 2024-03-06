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Edirne'de Türk Dünyası ve Halk Dansları Konseri

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Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası ve Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenen 'Altay'dan Tuna'ya' adlı konser, Türk coğrafyasının zengin kültürel mirasıyla buluşacak.

Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası ve Halk Dansları Topluluğunca " Altay'dan Tuna'ya" adlı konser gerçekleştirilecek.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in yürütme kurulu başkanlığında, Balkan ülkeleriyle yapılan işbirliklerinin daha etkin, verimli olması ve tek elden yürütülmesi amacıyla Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu kuruldu.

Platform tarafından Trakya Üniversitesi işbirliğinde 7-8 Mart'ta gerçekleştirilecek 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu'nda Balkanlar'ın kültürel ve sanatsal yönleri ele alınacak.

Program kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası ve Halk Dansları Topluluğu da yarın Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde saat 20.00'de konser verecek.

" Altay'dan Tuna'ya" adlı konserde Türk coğrafyasından geleneksel müzik örnekleri seslendirilecek.

Şef Cem Gürdal'ın yöneteceği konser Bilge Kağan öğüdü ile başlayacak. Kazakistan, Kırım, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gagavuz, Selanik, Manastır, Prizren yörelerine ait türküler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Anadolu'nun klasik çalgıların yanı sıra dombra, dutar, kılkopuz, rubap tar, garmon, gıcek, şankopuz, çeng gibi Orta Asya çalgıları ile de icra edilecek konserde dans gösterileri de olacak.

-"Edirne'de Türk coğrafyasının zengin kültürel mirasıyla buluşacak"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ücretsiz gerçekleşecek konsere sanatseverleri beklediklerini söyledi.

Soytürk, önemli bir sanat etkinliğinin gerçekleşeceğini ifade ederek, "Edirne'de Türk coğrafyasının zengin kültürel mirasıyla buluşacak olan 'Altay'dan Tuna'ya' konseri, unutulmaz bir müzik ve dans şölenine dönüşecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası ve Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenen bu etkinlik, Türk müziğinin köklerini Edirne'ye taşıyacak." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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