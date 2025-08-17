Edirne'de Tarihi Çokalca Camisi'nin Restorasyon Çalışmaları Başladı

Edirne'de günümüze sadece yıkık duvarı ulaşan tarihi Çokalca Camisi'nin ihyası için başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla caminin ihya edilmesi için çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Nişancıpaşa Mahallesi'nde yıkık halde bulunan tarihi yapının ayağa kaldırılması için hazırlanan projenin ardından restorasyon ekipleri çalışmaya başladı.

Vali Sezer, çalışmaları inceleyerek restorasyon süreci hakkında bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere, 16. yüzyıl yapısı olan Çokalca Camisi'ni ayağa kaldırmak için çalışmaların başladığını söyledi.

Osmanlı döneminde uzun yıllar kullanılan caminin Balkan Savaşları döneminde yıkıldığını belirten Sezer, "Kalan bölümleri üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kalıntıların ardından restorasyonu başladı. Valilik olarak hedefimiz Edirne'de yıkılan ve yarım kalan tarihi yapı kalmaması." dedi.

Sezer, camideki çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Kentteki kültürel ve tarihi yapıların ayağa kaldırıldığını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Bu tarihi yapıyı güzel mahallemize ve Edirne'mize kazandıracağız. Biz de heyecanlanıyoruz ve bitmiş halini görmek istiyoruz. Edirne'deki her tarihi yapının altında çok büyük emek ve birikim var. Bizi yansıtan, bizim milli ve manevi değerlerimizi yansıtan büyük bir miras var. Bu mirasları ortaya çıkartıp gelecek yüzyıllara aktarmak zorundayız. İnşallah burası Edirne'de devam tarihi yapılara yönelik çalışmaların mihenk taşı olacak."