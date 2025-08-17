Edirne'de Tarihi Çokalca Camisi'nin Restorasyon Çalışmaları Başladı

Edirne'de Tarihi Çokalca Camisi'nin Restorasyon Çalışmaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yıkık halde bulunan tarihi Çokalca Camisi'nin restorasyonuna başlandı. Vali Yunus Sezer, 16. yüzyıldan kalma yapının ayağa kaldırılması için süreci takip ediyor ve gelecek yüzyıllara aktarmayı hedefliyor.

Edirne'de günümüze sadece yıkık duvarı ulaşan tarihi Çokalca Camisi'nin ihyası için başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla caminin ihya edilmesi için çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Nişancıpaşa Mahallesi'nde yıkık halde bulunan tarihi yapının ayağa kaldırılması için hazırlanan projenin ardından restorasyon ekipleri çalışmaya başladı.

Vali Sezer, çalışmaları inceleyerek restorasyon süreci hakkında bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere, 16. yüzyıl yapısı olan Çokalca Camisi'ni ayağa kaldırmak için çalışmaların başladığını söyledi.

Osmanlı döneminde uzun yıllar kullanılan caminin Balkan Savaşları döneminde yıkıldığını belirten Sezer, "Kalan bölümleri üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kalıntıların ardından restorasyonu başladı. Valilik olarak hedefimiz Edirne'de yıkılan ve yarım kalan tarihi yapı kalmaması." dedi.

Sezer, camideki çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Kentteki kültürel ve tarihi yapıların ayağa kaldırıldığını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Bu tarihi yapıyı güzel mahallemize ve Edirne'mize kazandıracağız. Biz de heyecanlanıyoruz ve bitmiş halini görmek istiyoruz. Edirne'deki her tarihi yapının altında çok büyük emek ve birikim var. Bizi yansıtan, bizim milli ve manevi değerlerimizi yansıtan büyük bir miras var. Bu mirasları ortaya çıkartıp gelecek yüzyıllara aktarmak zorundayız. İnşallah burası Edirne'de devam tarihi yapılara yönelik çalışmaların mihenk taşı olacak."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu

AK Parti'ye neden geçti? Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi

Şehir felaketi yaşıyor! Alevler rüzgarla bir ilçeden diğerine sıçradı
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Myanmar'da ordudan yerleşim yerine hava saldırısı: 21 ölü, 7 yaralı

Ordudan kendi şehrine hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.