Edirne'de 'Başmüezzinin Gözüyle Selimiye Camisi' sergisi açıldı
Emekli Başmüezzin Yusuf Karabıyık Çengelci'nin Selimiye Camisi'ni konu alan resimleri ve tarih notları, Devecihan Kültür Merkezinde sergilendi. Sergi, Edirne'ye yaptığı hizmetlerin karşılığı olarak düzenlendi ve 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Selimiye Camisi Emekli Başmüezzini Yusuf Karabıyık Çengelci'nin çizdiği Selimiye Camisi resimleri ve ketin tarihini anlatan notlarından oluşan sergi, Devecihan Kültür Merkezinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, serginin açılışında, Çengelci'nin Edirne'ye 58 hizmetinin karşılığı olarak serginin açıldığını söyledi.

Soytürk, Çengelci'ye emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Çengelci de 28 yıl Üş Şerefeli Cami, 30 yıl da Selimiye Camisi'nde görev yaptığını anlattı.

Selimiye Camisi'nin dünya kültür mirası bir eser olduğunu belirten Çengelci, serginin açılışına destek verenlere teşekkür etti.

Katılımcılara eserlerini anlatan Çengelci, ney dinletisi de sundu.

Sergi 30 Ocak'a kadar gezilebilecek.

