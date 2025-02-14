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Edirne'de Osmanlı Dönemi Türbe ve Mezarları Onarılıyor

Edirne'de Osmanlı Dönemi Türbe ve Mezarları Onarılıyor
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Edirne'nin Enez ilçesinde Osmanlı dönemi türbe ve mezarlıkları aslına uygun olarak onarıma alındı. Kaymakamlık koordinesinde Has Yunus Bey Türbesi ve Eski Türk Mezarlığı'nda yapılan çalışmalarla türbenin iç kısmı, aydınlatma, çevre düzeni ve mezar bakımları gerçekleştiriliyor.

Edirne'nin Enez ilçesinde Osmanlı dönemi türbe ve mezarlıkları aslına uygun onarılıyor.

Kaymakamlık koordinesinde Has Yunus Bey Türbesi ile Eski Türk Mezarlığı'nda çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında türbenin iç kısmının onarımı, aydınlatma, çevre düzeni ve temizliği ile Osmanlı dönemi mezarların bakımı yapıldı.

Kaymakam Muhammed Emin Tutal da çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

Enez Kazıları Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Kurap ile Enez Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Bayram Nanta da Tutal'a eşlik etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat
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