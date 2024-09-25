Edirne'de Müzisyenler Fotoğraf Sergisi ve Konseri Düzenlendi

Edirne'de fotoğraf sergisinde Edirneli müzisyen Evrim Kaşıkçı ve Yunan müzisyen Nikos Grammatidis beraber verdikleri konserde Türkçe ve Yunanca eserler seslendirdi.

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) "Müzisyenler" Fotoğraf Atölyesince kentteki müzisyenlerin fotoğraflandığı sergi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden sergide yaptığı konuşmada, Edirne'nin sanat kenti olduğunu söyledi.

EFOD Başkanı Serdar İyiiz ve Atölye Koordinatörü Enver Şengül de dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ardından akordiyonda Trakya Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Evrim Kaşıkçı ile buzikide Yunan müzisyen Nikos Grammatidis sahne aldı.

İkili Türkçe ve Yunanca şarkılar seslendirdi.

Konserin ardından Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ile Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Aristıdis Radiopoulos'un da yer aldığı sanatseverler sergiyi gezdi.

Sergi ay sonuna kadar ziyaret edilebilecek.