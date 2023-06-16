Edirne'de Morİz Ritim Grubu konser verdi

Edirne'de kadınların kurduğu Morİz Ritim Grubu, 6. Lavanta Tarla Günleri kapsamında konser verdi.

Valilik himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce düzenlenen, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ile Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğince desteklenen etkinlikler enstitünün Lozan Caddesi'ndeki çeşit deneme tarlasında devam ediyor.

Kadınların oluşturduğu grup, 9/8'lik ritimlerle ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Şarkılara alkışlarla eşlik eden ziyaretçiler, müzik eşliğinde eğlendi.

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevim Karaman, AA muhabirine hareketli ritimlerle etkinliğe renk kattıklarını söyledi.

Mor renkli çiçeklerin arasında müzik yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karaman, "Burayı renklendirmek, 9/8'lik ritimleri duyurmak istedik. Grup olarak Edirne'yi ve kente özgü müzikleri tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Bu arada etkinlik alanını ziyaret eden vatandaşlar, mor çiçekler arasında fotoğraf çektirdi.

Lavanta Tarla Günleri, çeşitli programlarla 20 Haziran Salı gününe kadar sürecek.