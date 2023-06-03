Edirne'de 'minik mehteranlar' konser verdi

Edirne'de, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında ilköğretim öğrencilerinden oluşan mehteran takımı konser verdi. Ticaret Borsası İlkokulu öğrencilerinden oluşan mehteran takımı, 'Ceddin Deden', 'Ey Şanlı Ordu' ve 'Hücum' marşlarını icra etti. Konserin ardından Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Edirne'de, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında ilköğretim öğrencilerinden oluşan mehteran takımı konser verdi.

Saraçlar Caddesi'ndeki etkinliklerde Ticaret Borsası İlkokulu öğrencilerinden oluşan mehteran takımı, "Ceddin Deden", "Ey Şanlı Ordu" ve "Hücum" marşlarını icra etti.

Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, yaptığı konuşmada öğrenmenin her yaşta devam ettiğini söyledi.

Mehter takımının gösterisinin ilgiyle izlendiğini ifade eden Arpacı, öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Göç İdaresi Müdürlüğünün misafir ettiği sığınmacıların yaptığı resimler ve el emeği ürünler de sergide yer aldı.

Edirne Vali Yardımcısı Sızdı Zehin, Milli Eğitim Müdürü Arpacı, Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve vatandaşlar sergiyi gezdi.