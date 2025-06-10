Edirne'de Koku Tüneli Açıldı

Edirne'de Koku Tüneli Açıldı
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Edirne'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan 'Koku Tüneli', rengarenk çiçekler ve kokulu bitkilerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tıbbi aromatik bitkilerin ekildiği bu alanda, hem görsel hem de koku deneyimi sunuluyor.

Edirne'de kokulu, rengarenk çiçek ve bitkilerin yer aldığı "Koku Tüneli" oluşturuldu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç Yerleşkesi'ndeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde 3 yıl önce "Koku Tüneli" kurulması için çalışma başlatıldı.

Kentte yeni çekim alanı oluşturulması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, yoğun kokulu yaklaşık 100 bitkinin ekimi yapıldı.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçede bölgeyle uyumlu tıbbi ve aromatik bitkilerin deneme ekimlerini yaptıklarını söyledi.

Bitkilerin adaptasyon süreçlerini incelediklerini anlatan Tülek, bir sonraki adımda bu bitkileri çiftçilere tanıtıp bölgede yetiştirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Tülek, bahçede tek yıllık, çok yıllık, ağaç ve çalı formunda bitkilerin yetiştirildiğini, aynı zamanda Valilik öncülüğünde oluşturulan Çocuk Tarım Akademisinde öğrencilere bitki ve doğayla ilgili eğitimler verildiğini dile getirdi.

"Çevresine çok güzel koku yayıyor"

Adnan Tülek, burada misafirlerin ilgisini çekmek ve güzel görsel oluşturulması amacıyla "Koku Tüneli" oluşturulduğunu ifade etti.

Tünelin ilgi gördüğünü anlatan Tülek, "Bu yapının içerisinde, özellikle bol kokulu Edirne gülü, hanımeli, Arap yasemini, mor salkım gibi muhtelif bitkiler yer almakta. Tüm tıbbi ve aromatik bitkiler de çeşitli güzellikte kokulara sahip." dedi.

Bahçenin yaz aylarında çiçeklerin açmasıyla rengarenk olduğunu ve çevresine güzel koku yaydığını belirten Tülek, "Yaz döneminde buraya ilgi duyan vatandaşlarımıza bahçemizi açıyoruz. Teknik elemanlarımız da bahçedeki bitkiler hakkında bilgilendirme yapıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
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