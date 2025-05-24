Edirne'de İstanbul'un Fethi Mehter Konseriyle Kutlandı
Edirne'de İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mehteran Birliği Selimiye Meydanı'nda konser verdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte tarihi atmosfer yaşandı.
Edirne'de İstanbul'un Fethi mehter konseriyle kutlandı
EDİRNE - İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de kutlama programı düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Mehteran Birliği, Selimiye Meydanı'nda konser verdi.
"İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar" programı çerçevesinde Selimiye Meydanı'nda kurulan alanda Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği sahne aldı. Marşlarla tarihi atmosferin yaşandığı etkinliğe vatandaşlarda ilgi gösterdi.
Vatandaşlar tarihi atmosfere tanıklık ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.
Program çerçevesinde Meriç Köprüsü'nde fetih yürüyüşü ve konserler gerçekleştirilecek.