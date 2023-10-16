Edirne'de Emekli Astsubaylar Günü Konseri Yoğun İlgi Gördü

Edirne'de Emekli Astsubaylar Günü dolayısıyla düzenlenen Türk Halk Müziği konseri büyük beğeni topladı. Konserde birbirinden güzel eserler ve Rumeli ezgileri çalınıp söylendi. Katılımcılar duygu dolu ve neşeli anlar yaşadı. Konser sonunda sanatçılara çiçek takdim edildi.

Edirne'de "Emekli Astsubaylar Günü" konseri yoğun ilgi gördü

Türk Halk Müziği konseri hayran bıraktı

EDİRNE - Edirne'de Emekli Astsubaylar Günü dolayısıyla konser düzenlenen Türk Halk Müziği konseri izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Edirne İl Başkanlığınca TEMAD'ın 39. kuruluş yıldönümü ve Astsubaylar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Program çerçevesinde Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Halk Müziği konseri yoğun ilgi gördü. Salonda oturacak yer bulamayan katılımcılar konseri ayakta izledi.

Birbirinden güzel eserler ve Rumeli ezgilerinin çalınıp söylendiği konserde katılımcılar bazen duygu dolu bazen ise neşeli anlar yaşadı.

Mustafa Dalgıç yönetimindeki konserde sahne alan Pınar Abak, Gürhan Barış, Adnan Birol, Zehra Korucu ve Sinan Çelik çalıp söylediği türkülerle kulakların pasını sildi.

Bekle kar altına kalan buğday tanesi, çift jandarma geliyor kaymakam konağından, han sarhoş hancı sarhoş, kalk gidelim gibi türkülerin çalınıp söylendiği konser ilgiyle izlendi ve büyük alkış topladı.

Konserin sonunda sahne alan sanatçılara çiçek takdim edildi.

Bu anlamlı gecede konser veren sanatçılara teşekkür eden Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Edirne İl Başkanı Aydın Bildiş, astsubay ve TEMAD üyesi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da Emekli Astsubaylar Günü'nü kutladı.