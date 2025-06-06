Edirne'de Bayram Namazı Eski Cami'de Kılındı

Edirne'de Bayram Namazı Eski Cami'de Kılındı
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Edirne'nin Eski Cami'sinde bayram namazı kalabalık bir katılımla gerçekleşti. Vali Yunus Sezer'in de yer aldığı namazın ardından cemaate ikramda bulunuldu.

EDİRNE'de bayram namazını kılmaya gelenler kentin en eski camilerinden Eski Cami'yi doldurdu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, restorasyon çalışmalarının devam etmesi ve dar bir alanda namaz kılınabilmesi nedeniyle halk, kentin en eski camilerinden Eski Cami'yi doldurdu. Edirne Valisi Yunus Sezer ile çok sayıda kişi, bayram namazına katıldı. Vali Yunus Sezer, namazın ardından, cami çıkışı halkla bayramlaştı. Valilik tarafından da namaz çıkışı cemaate kolonya, lokum ve şeker ikram edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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