Edirne'de Avrupa Müzeler Gecesi etkinliği kapsamında akşam da müzeler ücretsiz ziyarete açıldı

Edirne'de Avrupa Müzeler Gecesi etkinliği kapsamında akşam da müzelerin açık ve ücretsiz olmasını ziyaretçiler memnuniyetle karşıladı. Gündüz iş yoğunluğu veya çeşitli nedenlerle müzeleri ziyaret etme fırsatı bulamayan vatandaşlar akşam saatlerinde müzeleri ziyaret etti.

Edirne'de Avrupa Müzeler Gecesi etkinliği kapsamında akşam da müzelerin açık ve ücretsiz olmasını ziyaretçiler memnuniyetle karşıladı.

Gündüz iş yoğunluğu veya çeşitli nedenlerle müzeleri ziyaret etme fırsatı bulamayan vatandaşlar akşam saatlerinde müzeleri ziyaret etti.

Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni ücretsiz ziyaret eden vatandaşlar hem yetkililerden bilgi aldı, hem de müzeyi gezdi.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine, müzelerin tarihi ve kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan önemli yerler olduğunu söyledi.

Tarih ve kültür kenti Edirne'nin önemli müzelere sahip olduğunu ifade eden Bacıoğlu,"Özellikle Sağlık Müzesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, yeni açılan tematik müzelerimiz çok ilgi görüyor. Turistlerin ilgisi de bizi çok memnun ediyor. İnşallah gelecek yıllarda müzelerimizin sayıları daha da artar." dedi.

Bacıoğlu, Avrupa Müzeler Gecesi etkinliği kapsamında bugün de müzelerin 23.00'e kadar açık olmasının kültürel mirasın tanıtılması, bilinmesi ve korunması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Topluluğu üyeleri de müzeleri ziyaret etti.

Gruptaki doktora öğrencisi Kutalmış Bayraktar, Uluslararası Müzeler Günü'nde arkadaşlarıyla birlikte kente ait önemli müzeleri ziyaret ettiklerini belirtti.

Tarihi gelecek kuşaklara taşıyan müzelerin kentin önemli noktalarından biri olduğunu anlatan Bayraktar, "Bugün saat 23.00'e kadar müzelerin açık olması büyük bir şans. Biz de bu şansı değerlendirelim dedik. Çünkü gündüz iş yoğunluğu nedeniyle pek çok kişi müzelere gelme fırsatı bulamıyor. Ben geç saatlere kadar müzelerin açık olmasını sağlayan ve müzede görev yapan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.