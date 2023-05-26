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Edirne'de Avni Anıl'ın eserleri konserle anıldı

Edirne'de Avni Anıl'ın eserleri konserle anıldı

Kültür Sanat Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, bestekar Avni Anıl'ın unutulmaz eserlerini seslendirdiği 'Ayışığı' konseri düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Ayışığı" konseri düzenlendi.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında yapılan konser, sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde gerçekleşti.

Bestekar Avni Anıl'ın 12 eserinin seslendirildiği konserde solist olarak Halil Erseven sahne aldı.

Erseven, Anıl'ın "Öyle dudak büküp hor gözle bakma", "Unutulmuş ne varsa", "Sevmiyorum seni artık", "Bir ateşim yanarım" gibi eserlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Erseven, sahnede Anıl'ın yaşamı ve müzik kariyer hakkında bilgi verdi.

Konsere İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, topluluk üyeleri ve müzikseverler katıldı.

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Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Kültür Sanat

Avni Anıl Edirne Kültür Sanat Haberler

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