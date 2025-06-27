Edirne'de 5. Balkan Folklor Festivali Coşkuyla Başladı

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Edirne'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Balkan Folklor Festivali, Türkiye ve Bulgaristan'dan 800'ü aşkın dansçının katılımıyla renkli görüntülerle başladı. Festivalde halk oyunları ve etnografik gösteriler sahnelenecek.

EDİRNE'de bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Balkan Folklor Festivali, renkli görüntülerle başladı. Kentte 2 gün sürecek festival kapsamında, Türkiye ve Bulgaristan'dan 800'ü aşkın dansçı performans sergileyecek. Edirne'de bu yıl 27-28 Haziran tarihleri arasında 5'incisi düzenlenen festival, açılış etkinliğiyle başladı. Edirne Belediyesi, Bulgaristan'ın Varna şehrinden Topluluklar, Gelenekler, Kültür Derneği ve Varna Turizm Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğin Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen açılışında Edirne Belediyesi Bandosu konser verdi. Bandonun konserinin ardından Edirne'den halk oyunları ekipleri gösteri sergilerken, ardından Bulgaristan'ın Razgrad, Yanbol, Dobriç ve Veliko Tırnovo şehirlerinden gelen gruplar da danslarını sundu. Sahnede gruplar danslarını sergilerken izleyenler de onlara eşlik ederek dans etti. Kentte 2 gün sürecek festivalde Bulgaristan ve Türkiye'den 800'den fazla katılımcı yer alarak performans sergileyecek. Bulgaristan'ın 15 farklı bölgesinden 600'ü aşkın sanatçının katılacağı festivalde, çeşitli etnografik bölgelere ait halk dansları ve halk şarkılarını sahnelenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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