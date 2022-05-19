Edirne'de 1919 kişi aynı anda halay çekti - Haberler

Edirne'de 1919 kişi aynı anda halay çekti

EDİRNE - Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte 1919 kişi aynı anda halay çekti.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe katılanlar gönüllerince eğlendi, oyun havaları eşliğinde göbek attı.

Atatürk'ün Samsuna çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'dan esinlenerek anlamlı hale getirilmesi planlanan etkinlikte 1919 kişi aynı anda halay çekti. 7'den 70'e etkinliğe katılan herkes hem halay çekti, hem de bu anlamlı günü coşkulu şekilde kutlamış oldu.

Halk oyunları ekipleri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen 1919 vatandaş, saatler 19.19'u gösterdiğinde aynı anda el ele vererek halay çekti.

"Küçük büyük herkes kutlamalara katıldı"

Salgın nedeniyle uzun süredir kutlamaların yapılmadığını hatırlatan Rumeli Kültür ve Folklor Derneği Başkanı Ahmet Dörtler, "Halkın içinde bir coşku oluştu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir araya gelme fırsatı bulduk. Bir anda açık alanlarda maskenin kalkması da halkın yoğun ilgisine sebep oldu. Bugün burada çok güzel bir kutlama oldu. Küçük büyük herkes kutlamalara katıldı. Şehrimize ve bayramımıza yakışır bir kutlama yaptık. Daha önce yaptığımız toplantılarda gençlik spor müdürlüğümüzün isteği üzerine 1919 kişinin aynı anda kasap oyunu oynamasını hedeflemiştik. Biz bu sayıya ulaştık. Çok yoğun bir ilgi vardı. Çok güzel bir program oldu" dedi.

Almanya'dan Edirne'ye gezmeye gelen vatandaşlardan Cemile Artim, "Çok güzel eğlendik. İyi ki gelmişim. Keşke burada yaşayabilseydim. Çok eğlendik oynadık. Bayram coşkusunu yaşadık" dedi.