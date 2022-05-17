Edirne Büyük Sinagogu'nda caz konseri düzenlenecek - Haberler

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Edirne Büyük Sinagogu'nda caz konseri düzenlenecek

AA - Salih Baran - Kültür Sanat
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Edirne Büyük Sinagogu'nda caz konseri düzenlenecek

Edirne Büyük Sinagogu'nda Vakıflar Haftası kapsamında caz konseri verilecek.

EDİRNE (AA) - Edirne Büyük Sinagogu'nda Vakıflar Haftası kapsamında caz konseri verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Hahambaşılığı Vakfı organizasyonunda düzenlenecek konserde, piyanist Guy Mintus'a vokalde Naama eşlik edecek.

Konser, tarihi Edirne Büyük Sinagogu'nda 22 Mayıs Pazar saat 18.45'te başlayacak.

Önceki dönem Vakıflar Haftası kutlamalarında da aynı yerde Arjantinli klarnet virtüözü Giora Feidman ile Edirneli klarnet virtüözü Serkan Çağrı, Ladino müziğinin güçlü sesi Yasmin Levy, "Kemanın Cambazı" olarak bilinen Roby Lakatos konser vermişti.

AA / Salih Baran - Kültür Sanat

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Haftası, Turizm, Edirne, Kültür Sanat, Haberler

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