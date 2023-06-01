Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda düzenlenen konserde koro üyeleri uşşak faslı ve solo şarkılar seslendirdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, konser sonrası yaptığı konuşmada Edirnelileri sanat ve kültürle buluşturmaya devam ettiklerini belirtti. Ayrıca İpsala ilçesinde Okul Öncesi Farkındalık Haftası kapsamında piknik etkinliği düzenlendi.

Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda düzenlenen konserde koro üyeleri uşşak faslı ve solo şarkılar seslendirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, konser sonrası yaptığı konuşmada Edirnelileri sanat ve kültürle buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Seçim sürecinde vatandaşların bunaldığını ifade eden Gürkan, "Seçim süreci hepimizi yordu. Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'mız da bunun için var. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözüyle en zor şartlar altında kalsak bile, müzikten ve sanattan uzak kalmayan bir hayat kurmamız konusunda bize yol gösterici olmuştur. Sanatın her dalına ev sahipliği yapmaya, halkımızı sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm halkımız ile birlikte keyifli konserler, tiyatrolar etkinlikler izleyeceğiz."dedi.

Gürkan, koro şefleri Ebru Gövez Balkan ve Seven Sansı'yı tebrik ederek çiçek verdi.

Okul Öncesi Farkındalık Haftası

İpsala ilçesinde Okul Öncesi Farkındalık Haftası kapsamında piknik etkinliği düzenlendi.

Kapucu Mahallesi'ndeki mesire alandan düzenlenen etkinlikte merkez, belde ve köylerdeki anaokulu ve anasınıfı öğrencileri öğretmenleri ve aileleriyle birlikte oyun oynadı, keyifli zaman geçirdi.

Etkinliğe İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.