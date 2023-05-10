EBB Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları Yunus Emre'yi andı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları, halk ozanı Yunus Emre'yi 700. ölüm yılında düzenlenen konserde andı.

EBB Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi salonunda dün akşam Yunus Emre'yi anma konseri düzenlendi. Orkestra şefliğini Eray İnal'ın üstlendiği konserin rejisörlüğünü Murat Atak, metin düzenlemesini ise Şafak Özen yaptı.

Senfoni orkestrasının gelecek programında, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılacak 'Gençlik Konseri' yer alacak. Genç gitar sanatçısı Özberk Miraç Sarıgül'ün konuk solist olarak katılacağı konserin orkestra şefliğini de Ender Sakpınar üstlenecek. Konser, 19 Mayıs akşamı Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde Eskişehirli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.