Düzce Üniversitesi'nden Baklava Workshop programı

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Baklava Workshop" programı, İstanbul'da pasta baklavacılık mutfağından çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Programda, Türk mutfağının en önemli tatlılarından baklavanın yapımında dikkat edilecek noktalar hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Baklava Workshop" programı, İstanbul'da pasta baklavacılık mutfağından çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Atıf Akkil yönetiminde, Şef Mahmut Okutucu ve Şef Paşa Eroğlu'nun konuk olduğu programda, Türk mutfağının en önemli tatlılarından baklavanın yapımında dikkat edilecek noktalar hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Şef Mahmut Okutucu baklava yapımını anlatırken, Şef Paşa Eroğlu ise uygulamalı olarak gösterdi. Türk tatlılarının geçmişinin çok eskiye, Osmanlı mutfağına kadar dayandığını dile getiren Okutucu, baklavanın günümüzde sadece cevizli ve fıstıklı değil, çikolatalı ve soğuk türlerinin de olduğunu sözlerine ekledi.

Klasik fıstıklı baklava yapımında; hamur, pişirme ve şerbetleme süreçlerinin uygulamalarla anlatıldığı programda, baklava yapımının en önemli tarafının fırın olduğu ifade edilerek, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, 35-40 dakika pişirmenin ideal olduğu, aynı zamanda şurubun çekmesi için baklavanın ve şurubun sıcak olması gerektiği önemle vurgulandı, katılımcıların soruları da cevaplandı.

Program sonunda son derece lezzetli fıstıklı baklava için katılımcılar, konuk Şef Mahmut Okutucu ve Şef Paşa Eroğlu'nu alkışlayarak teşekkür ettiler. - DÜZCE