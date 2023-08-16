Düzce'nin Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşmesi Kitap Haline Getirildi

Düzce Üniversitesi ve Düzce Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği sempozyumun kitap haline getirildiği duyuruldu. Kitap, Düzce'deki şehir planlaması ve kimlik kazanma süreci hakkında bilgiler içermektedir.

" Düzce'nin Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşmesi" kitap olarak hizmete sunuldu. Düzce Üniversitesi ve Düzce Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Düzce Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme Sempozyumu" kitap haline getirilerek Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'e takdim edildi.

Editörlüğünü Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Kılıç'ın yaptığı kitap, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün ön sözü ile başlıyor.

Bir şehrin planlanması ve şehir kimliğinin kazanılması için yapılması gerekenlerin ve Düzce'deki gelişmelerin anlatıldığı sunumların yer aldığı kitapta, bilim insanlarının, araştırmacıların ve şehir planlayıcıların sempozyumda yaptıkları sunumlar yer alıyor.

Yaptığı çalışmaları için Doç. Dr. Metin Kılıç'a teşekkür eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Düzce'nin Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşmesi" kitabından resmi ve özel kurumların yanı sıra araştırma yapanlarla ilgi duyanların da yararlanabileceğini vurguladı. - DÜZCE