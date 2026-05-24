Öğrencilerin Yeşilçam Defilesi çok beğenildi

Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik – Yeşilçam Defilesi' sanatın, emeğin ve mesleki eğitimin buluştuğu özel bir defileye sahne oldu.

Programa Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Moda tasarım teknolojileri alanı öğrencilerinin yıl boyunca büyük emekle hazırladığı tasarımlar, izleyenlerden tam not aldı. Programda öğrencilerin hayal gücü, estetik bakış açısı ve mesleki becerileri sahneye taşınırken; her tasarımda sabır, azim ve üretmenin gururu ön plana çıktı.

Defile kapsamında ilk olarak Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 12. sınıf öğrencilerinin hazırladığı abiye koleksiyonu sergilendi. Genç tasarımcıların kendi çizimlerinden ve emeklerinden oluşan özel tasarımlar, salondan büyük alkış aldı. Ardından 10. ve 11. sınıf öğrencileri tarafından 'Giysi Kalıp Tasarımı ve Üretimi Atölyesi' dersinde hazırlanan günlük kıyafetler izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Programda duygu dolu anlar da yaşandı. Kendi emeğiyle hazırladığı kıyafeti kızıyla birlikte sahneye taşıyan öğretmen Ahmet Osman Telaşe'nin sunumu izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Defilede ayrıca Müzik Öğretmeni Bilge Ozan rehberliğinde okul öğretmenleri tarafından hazırlanan Zeybek gösterisi büyük beğeni topladı.

Defilenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Yeşilçam temalı kostüm gösterisi oldu. Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü 12. sınıf öğrencilerinin hazırladığı kostümlerle Yeşilçam'ın unutulmaz karakterleri, nostaljik atmosferi ve zarif tarzı yeniden hayat buldu. Türk sinemasının hafızalara kazınan ruhu, genç tasarımcıların özgün yorumlarıyla sahneye taşındı.

Programın finalinde ise öğrenciler tarafından dikilen Şanlı Türk bayrağı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, salonda duygu dolu anlar yaşattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı