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Düzce'de yaralı şahinin tedavisi devam ediyor

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Düzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğündeki uzman ekiplerce yapılıyor. Şahin, rehabilitasyon merkezine getirilerek burada tedavi ediliyor ve daha sonra doğaya salınacak.

Düzce'de otoyolda yaralı halde bulunan şahinin bakımı ve tedavisi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğündeki uzman ekiplerce yapılıyor.

Otoyolda bulunan yaralı şahin, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı rehabilitasyon merkezine getirilerek burada hazırlanan alana yerleştirildi.

Aracın çarpması sonucu yaralandığı değerlendirilen şahinin bakım ve tedavisi, veteriner Murat Ünlü ve Zeynep Hızal tarafından yürütülüyor.

Özenle bakılan şahin, tedavi sürecinin ardından doğaya salınacak.

"Şu an durumu iyi"

Veteriner Murat Ünlü, AA muhabirine, duyarlı bir vatandaşın otoyolda seyahat ederken yol kenarında bulduğu yaralı şahini kendilerine teslim ettiğini söyledi.

Şahine uyguladıkları tedavi hakkında bilgi veren Ünlü, "Araç çarpmasına bağlı bir travma geçirdiğini anladık. Hemen müdahale ettik. Şok tedavisi uyguladık. Genel durumunu düzeltmeye çalıştık. Refleksleri gayet iyi. Her ihtimale karşı gözlem altında tutuyoruz." dedi.

Veteriner Zeynep Hızal da şahinin ilk etapta çarpmanın etkisiyle kendiliğinden beslenemediğini tespit ettiklerini aktararak, "Şu an durumu iyi. Beslenememe sorununu çözdük. Serum tedavisi uyguluyoruz. İlaçlarını yaptık ve dinlenmeye aldık. Dinlendikten sonra biraz daha kendine gelip toparlanmaya başladı. Bu yılın yavrusu. Aslında gençliğin verdiği dinamiklikle kendisine hızlıca geleceğini düşünüyoruz. En kısa sürede onu doğal yaşamına kavuşturmak için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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