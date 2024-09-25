Düzce'de Yaralı Kızıl Şahin İyileştirildi

Düzce'de göç yolunda bitkin halde bulunan ve uzman ellerce iyileştirilen kızıl şahin yeniden kanat çırpacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde çalışma yapan karayolları ekiplerince yaklaşık 10 gün önce bitkin halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı rehabilitasyon merkezine getirildi.

Bir ayağında darbeye bağlı ezik ve yumuşak doku travması, ağız enfeksiyonu ve buna bağlı yetersiz beslenme, açlık nedeniyle göğüs ve kanat kaslarında erime tespit edilen hayvanın bakım ve tedavisini veteriner hekimler Murat Ünlü ve Zeynep Hızal üstlendi.

Saldırgan tavırları nedeniyle önce rehabilitasyona alınan, ardından protein takviyesi, serum desteği ve özel egzersiz uygulanan kızıl şahin, uçuş antrenmanları ve kanat egzersizlerinin tamamlanmasının ardından doğaya salınarak göç yolculuğuna devam edecek.

"En kısa zamanda onu doğayla kavuşturmayı düşünüyoruz"

Veteriner hekim Murat Ünlü, AA muhabirine, yaklaşık 10 gün önce Kaynaşlı'dan gelen telefon ihbarı üzerine yaralı şahini teslim aldıklarını söyledi.

Bakım ve tedaviye hemen başladıklarını aktaran Ünlü, "Yaralı haldeki, bitkin haldeki kuşumuzun ilk tespitlerimizde ayağında travmaya bağlı doku zedelenmesi olduğunu gördük ve tedavisine başladık." dedi.

Veteriner hekim Zeynep Hızal da hayvanın ilk geldiğinde sol bileğinde avlanmasını engelleyecek şekilde doku zedelenmesi olduğu için tedaviye buradan başladıklarını dile getirerek, "Buna bağlı uzun süre beslenememiş, aç kalmış ve uçamamaktaydı. Ayağındaki yarayı tedavi ettik. Bileği kullanabilir hale geldi, pençeleriyle avlanabilecek duruma geldi. En kısa zamanda onu doğayla kavuşturmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kızıl şahinin göç yoluna devam edebilecek duruma geldiğini belirten Hızal, şunları kaydetti:

"Şu anda kendi kendine göç edebilecek, beslenebilecek duruma geldi. Sağlığına kavuşturduğumuz için çok mutluyuz. Yaklaşık 1 yaşlarında, üreme olduğuna erişmiş. Bu yüzden de daha fazla yaralanmaya açık oluyor bu tarz yetişkin hayvanlar. Eylül, ekim, kasım ve aralık ayları, yırtıcı kuşların göç zamanları oluyor. Kuzeyden güneye doğru göç ettikleri zaman. Aralarında ciddi çekişmeler oluyor av için. Bunun haricinde avlanma esnasında çok sert inişler gerçekleştirebiliyorlar. O dönemde kanat zedelenmesi, bacaklarında, pençelerinde çeşitli kas dokusu zedelenmeleriyle bize geliyorlar. Bu mevsimlerde en yoğun olarak bu tarz zedelenmeler, travmalarla tedavi altına almaktayız hayvanlarımızı."