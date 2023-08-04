Düzce'de Tılsımlı Konuralp Antik Kenti'nde Çini Sergisi Açıldı

Düzce'de tarihi milattan önce 3'üncü yüzyıla dayanan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde 'Tılsımlı Konuralp' adlı çini sergisi açıldı. Çini sanatçısı Harun Agah Altay, '1-8 Ağustos Dünya Düzce Günleri' etkinlikleri kapsamında tarihi Konuralp bölgesinde yer alan antik kentte izlenime sunulan sergide, kazı çalışmalarında çıkan eserlerin figür ve motiflerini çini sanatıyla buluşturdu. Sergide yer alan 30 eser arasında Teke Heykeli, Zafer Tanrıçası ve kral Prusias'ın büstünün motifleri de bulunuyor. Altay, antik bölgede 'ilk' kez çini sergisi açıldığını belirterek, 'Konuralp'te kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan figürleri, desenleri ve motifleri çini sanatıyla buluşturdum. Sergimiz, Dünya Düzce Günleri etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Düzce Belediyesinin destekleriyle açıldı.' dedi. Sergi, 6 Ağustos'a kadar ziyarete açık kalacak.