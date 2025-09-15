Düzce'de Kadınlar Sepetçiliği Geleceğe Taşıyor

Düzce'de unutulmaya yüz tutan sepetçiliğin devlet desteğiyle kurulan kooperatifte eğitim alan kadınların eliyle geleceğe taşınması hedefleniyor.

Düzce Valiliği ve Belediyesinin destekleriyle çiftçi ve dezavantajlı kadınların meslek sahibi olması amacıyla Düzce Tarım Doğal Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu.

Valilik bünyesindeki Kadın Emeği Merkezi'nde faaliyetlerini sürdüren kooperatif üyeleri, kentte Roman vatandaşlar tarafından dededen toruna aktarılarak devam ettirilmeye çalışan sepetçilikte yeni ustaların yetişmesi amacıyla "Gelişime Giden Yolda El Ele Projesi"ni hazırladı.

Düzce Roman Kültür Derneğinin işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında somut olmayan kültürel miras sanatçısı, sepet örme ustası Ecevit Kaçmaz tarafından kadınlara eğitim verildi.

Yaklaşık 6 ay boyunca haftada 2 gün verilen eğitimde bugüne kadar 8 kadın kursiyer sepetçiliği öğrendi. 6 kadının daha sepet ustası olma yolunda ilerlediği eğitimleri tamamlayan 4 kişi, "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" ünvanına sahip olabilmek için ilgili kurumlara başvuru yaptı.

"Sepetçilik mesleğini genç nesillere aktarmak istiyoruz"

Kooperatif Başkanı Sibel Gün Çabuk, AA muhabirine, kooperatif ile derneğinin ortak proje geliştirerek sepetçilikte kursiyer yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çabuk, sepetçilik mesleğini genç nesillere aktarmak istediklerini belirterek, "Mesleği yaşatmak istedik. Şu an pazarı olan bir ürün. Yurt içi ve dışından talep artınca biz de projeyi hazırladık. Küçük bir Avrupa Birliği projesiydi. Burada mesleği kadınlarımıza öğrettik ve yetiştirdik." diye konuştu.

Projenin hedefine ulaştığını ve daha da geliştirmek istediklerini anlatan Çabuk, "Sepetçilik, Düzce'de sadece Çamköy'de yapılıyor. Sepetimize coğrafi işaret almak için başvurularımızı yaptık. Kentimizin tanıtımına, sanatımıza katkı sağlamak istiyoruz. Hatıra ürünleri, süs sepetleri yapıyoruz. Mesleği geliştiriyoruz. Düzce Üniversitesi, Valiliğimiz, Belediyemiz bize çok yardımcı. Üniversiteden sanat hocalarımız gelip bize ders veriyor." ifadelerini kullandı.

Oğluna öğrettiği mesleğini 70 yıldır sürdürüyor

Sepet örme ustası Ecevit Kaçmaz, bu mesleği yapan çok az kişinin kaldığını dile getirdi.

Kaçmaz, yeni nesle mesleği aktarmak istediklerini belirterek, "Çok iyi bir meslek fakat gençlerimize öğretmek, tanıtmak gerekiyor. Fabrikalara yenik düşmek istemiyoruz. Yapılan proje kapsamında iyi yol aldık. Ben babamdan öğrendim ve 9 yaşımdan bu yana yapıyorum. 51 yaşına geldim. Bu sanatı makine olmadan atık ağaçlardan el sanatıyla yürütüyoruz." diye konuştu.

Sepet ustası 88 yaşındaki Kazım Kaçmaz, Trabzonlu ustasından öğrendiği mesleğini 70 yıldır sürdürdüğünü anlatarak, "Mesleği çocuklarıma öğrettim ama bir kısmı yapmadı, fabrikalarda çalıştı. Bir tek Ecevit oğlum kaldı, o da mücadele ediyor. Bu meslekte usta kalmadı ama yapmak isteyen herkese yardımcı oluyorum, olurum da." dedi.