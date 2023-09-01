Düzce'de Geleneksel Sanat Sokağı 7. kez kuruldu

Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları Grubu tarafından hayata geçirilen Geleneksel Sanat Sokağı, 7. kez kuruldu. Ebru sanatı, gümüş işleme, takı, ahşap işleme ile el örmesi ürünler ve hediyelik eşyaların yer aldığı sanat sokağına, vatandaşlar ilgi gösterdi.