Düzce'de Geleneksel Sanat Sokağı 7. kez kuruldu
Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları Grubu tarafından hayata geçirilen Geleneksel Sanat Sokağı, 7. kez kuruldu. Ebru sanatı, gümüş işleme, takı, ahşap işleme ile el örmesi ürünler ve hediyelik eşyaların yer aldığı sanat sokağına, vatandaşlar ilgi gösterdi.
Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları Grubu tarafından hayata geçirilen Geleneksel Sanat Sokağı, 7. kez kuruldu.
Düzce Millet Bahçesinde kurulan sanat sokağının açılışı, Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber ile protokol üyeleri tarafından yapıldı.
Ebru sanatı, gümüş işleme, takı, ahşap işleme ile el örmesi ürünler ve hediyelik eşyaların yer aldığı sanat sokağına, vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kaynak: AA / Ömer Ürer - Kültür Sanat