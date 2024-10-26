Düzce'de 'Evvel Zaman İzinde' Projesi ile Çocuklara Kültürel Değerler Anlatılıyor

Düzce'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Evvel Zaman İzinde" projesiyle kültürel değerler çocuklara eğitici ve eğlendirici etkinliklerle anlatılıyor.

Masalların eğitimsel ve kültürel işlevi konusunda farkındalık geliştirmek, çocukların bilişsel ve dilsel gelişimine katkıda bulunmak, unutulmaya yüz tutmuş Türk, Anadolu ve dünya klasiklerinden oluşan masalları öğrencilerle buluşturmak için geliştirilen proje, yaklaşık 2 yıl önce uygulamaya alındı.

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığınca "Köklerden Geleceğe" düsturuyla başlatılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne entegre edilen projeyle çocuklara sahip oldukları hakları öğretmek, vatandaşlık bilinci kazandırmak, ahlak kurallarını öğretmek, sosyal iletişim becerilerini geliştirmek, teknoloji bağımlılığını azaltmak, hayal gücünün gelişimini desteklemek amaçlanıyor.

Proje kapsamında düzenlenen geleneksel oyunlar, masal anlatımları, yemek yapımı gibi eğitici ve eğlendirici etkinliklerle 2 yılda 16 bin öğrenciye ulaşıldı.

"Çocuklarımızın kültürel mirasımıza sahip çıkmalarını amaçlıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, AA muhabirine, masalların Türk tarihinde önemli olguların başında geldiğini söyledi.

Masalların unutulmaya yüz tutmaya başlamasıyla bir proje geliştirmek istediklerini anlatan Aydın, "Masal bizim kültür ve tarihimizde önemli yere sahiptir. Maalesef masalların yerini bugün çizgi film veya çizgi karakterler almaya başladı. Biz de bu önemli kültürümüzü tekrar hayata geçirmek istedik. Geçmişte büyüklerimiz çocuklara masalları hayat tecrübesi olarak aktarırlardı. Bizler de çocuklarımıza anlattığımız masal ve öğretilerin, ileriki hayatlarında birer tecrübe olarak kalması için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje sorumlusu İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminden Özge Çeltik de proje kapsamında masal anlatımları ve etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Masal anlatımlarıyla çocukların bilişsel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra kültürel ve ahlaki değerleri güçlendirmek istediklerini anlatan Çeltik, "Masallar yoluyla çocuklarımızın geçmişten günümüze gelen geleneksel kültürel miraslarına sahip çıkmalarını amaçlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde de 'Köklerden Geleceğe' sloganımızla 'Evvel Zaman İzinde' projemizi birbirine entegre ettik. Masallar yoluyla kültür yolculuğu yapıyoruz. Masallar yoluyla ahlaki ve karakter gelişimini destekliyoruz. Masallar yoluyla coğrafi işaretli ürün ve oyunlarımızı çocuklarımıza tanıtıyoruz." diye konuştu.