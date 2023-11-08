Düzce Belediyesi, Atatürk'ün Nutuk kitabını sergiledi

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 10 Kasım dolayısıyla örnek bir çalışmaya imza attı. Türkiye'de yalnızca 52 adet bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabının ilk baskısını Millet Kütüphanesi'nde ziyarete açtı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk'un Osmanlıca yazılmış ilk baskısı Türkiye'de çeşitli kurum ve ailelerde sadece 52 adet bulunuyor. Atatürk'ün vefatının yıl dönümü 10 Kasım için bir çalışma yapan Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü de 52 adet orijinal birinci baskı Nutuk'a sahip olan Düzceli Çakır ailesinin temsilcileri ile görüşerek yadigar niteliğindeki eseri Düzceliler ile buluşturdu. Millet Kütüphanesi'nde özel cam hazne içinde her yaştan vatandaşların ziyaretine açılan Nutuk'a ilk günden ilgi yoğun olurken, kitabı görenler duygusal anlar yaşadı.

"Çakır ailesine teşekkür ederiz"

Nutuk kitabının sergilenmesi konusunda açıklamada bulunan Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan, eserin birkaç yıl önce de İl Halk Kütüphanesi'nde sergilendiğini ifade ederek "Böyle eserler yakın tarihimizden birer iz, bize birer ayna görevi görüyor. Türkiye'de sadece 52 adet bulunan bu orijinal Osmanlıca baskıdan Düzceli Çakır ailesinde de olması bizim için gururdur. Onlarla görüştük, kendileri ile böyle bir çalışma yapmak istedik. Yeri de bu kitabın içeriği ve temsil ettiği vizyona çok yakıştı. Millet Kütüphanesi'ne gelen gençlerimiz bu eşsiz eseri burada görebilir. Başta Çakır ailesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - DÜZCE