Düzce Belediyesi, Atatürk Rozetlerini Öğrencilere Taktı

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, sosyal farkındalık çalışması kapsamında Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümü dolayısıyla hazırladıkları Atatürk Rozetlerini Millet Kütüphanesinde bulunan öğrencilere taktı.

Düzce Belediyesi, eğitim noktasında her kesime hitap eden yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilik çatısı altında bünyesinde eğitim gören öğrencileri eğitmeye ve sosyal farkındalıklarını arttırmaya yönelik etkinliklerle buluşturmayı ihmal etmiyor. Bu doğrultuda hareket eden Kültür İşleri Müdürlüğü, Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümü öncesinde farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi. Millet Kütüphanesi personelleri tarafından hazırlanan etkinlikte kütüphanede bulunan öğrencilere anlamlı bir sürpriz gerçekleştirildi.

Ders çalışan öğrencilerle bir araya gelen personeller, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğü saati gösteren rozetleri öğrencilere takarak bu önemli günün unutulmamasını sağladı. Kütüphane de bulunan öğrenciler bu anlamlı çalışmadan ötürü kütüphane personellerine teşekkürlerini iletti. - DÜZCE