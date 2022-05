'Düşünen Adam'ın heykelini yapan Rodin'in eserleri Antalya'da - Haberler

ANTALYA (DHA) - 'DÜŞÜNEN Adam', 'Öpücük', 'Eve (Havva)' gibi eserleri bulunan dünyaca ünlü heykeltıraş Auguste Rodin'in, KKTC'li iş insanı Erbil Arkın'ın özel koleksiyonundaki 22 eseri, sergilenmek üzere Antalya'ya getirildi.

Modern heykelin öncüsü olarak bilinen dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Auguste Rodin'in (1840-1917) eserleri, 'Tutkunun Heykeltıraşı Rodin- Erbil Arkın Özel Koleksiyonu'ndan Bir Seçki' adlı sergiyle, 19 Mayıs- 31 Temmuz tarihleri arasında Antalya Kültür Sanat'ta (AKS) izleyiciyle buluşuyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 140'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Girne'de bulunan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve The Arkın Rodin Collection Gallery iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen sergide, Kıbrıslı iş insanı Erbil Arkın'ın özel koleksiyonundan derlenen 22 eser yer alıyor. Aralarında 'Öpücük', 'Eve' gibi ikonik yapıtların da yer aldığı sergi, sanatçının tasarladığı ve bir kısmı sanatçı hayattayken dökümü yapılmış, bir kısmı da Rodin Müzesi tarafından sınırlı sayıda üretilmiş heykellerden oluşuyor.

Sergideki 22 eser ise şöyle; The Kiss (Öpücük), Eve (Havva), Meditation, Eternal Spring, Mask of Hanako, Head of d'Eustache de Saint Pierre, Mask of Man With A Broken Nose, Head of Pierre de Wiessant, Head of Jean de Fiennes, The Abduction of Hippodamia, The Falling Man, Triumphant Youth, Bust of Camille Claudel, Bust of Rose Beuret, Iris Study with Head, Danaide, Eternal Idol, I am Beautiful, Minotaur, Head of Lust, Monumental Torso, Torso of the Great Shadow.