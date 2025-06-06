Dünyanın Eşsiz Mirası: Divriği Ulucami ve Şifahanesi Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Dünyanın Eşsiz Mirası: Divriği Ulucami ve Şifahanesi Ziyaretçilerini Ağırlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Divriği ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 800 yıllık Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 9 yıllık restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. Eşsiz mimarisi ve tarihi ile dikkat çeken cami, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Dünyada eşi benzeri yok, dilleri kısır kalemleri kırık bırakıyor

Evliya Çelebi'nin Seyahatname isimli kitabında "Onu anlatmaya diller kısır, kalemler kırık kalır" dediği Divriği Ulucami ve Şifahanesi ziyaretçilerini ağırlıyor

SİVAS - Evliya Çelebi'nin Seyahatname isimli kitabında "Onu anlatmaya diller kısır, kalemler kırık kalır" dediği Divriği Ulucami ve Şifahanesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 800 yıllık Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 9 yıl süren restorasyon sürecinin ardından geçtiğimiz yıl ziyaretçilerine kapılarını açtı. 1228 yılında Mengücek Beyliği döneminde inşa edilen ve mimarı Ahlatlı Hürrem Şah olan yapı, taş işçiliği ve mimari detaylarıyla dikkat çekiyor. 1243 yılında tamamlanan ve cami ile darüşşifa bölümlerinden oluşan yapı, Türkiye'de UNESCO tarafından tescil edilen ilk kültürel miras olma özelliğini taşıyor.

"Ecdadımızla gurur duyduk"

Evliya Çelebi'nin Seyahatname isimli kitabında "Onu anlatmaya diller kısır, kalemler kırık kalır" dediği eser, üzerinde ki 10 bine yakın birbirinden farklı, asimetrik ve her biri ilahi mesajlar taşıyan motifleriyle de öne çıkıyor. Aradan geçen 8 asıra rağmen halen görenleri hayretler içerisinde bırakan cami, mimarının ilk ve son eseri. Mimarisi ve inşa hikayesiyle dünyada eşi benzeri bulunmayan eser şu günlerde ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin dört bir yanından camiyi görmek için Divriği'ye gelenler hayranlıkla camiyi gezdiklerini belirterek, böylesi bir eseri dünya kültür mirasına kazandıran ecdadın torunları olmaktan gurur duyduklarını dile getirdiler.

Şifahane kısmı ziyaretçileri büyülüyor

Cami ve Darüşşifanın yapıldığı dönem Avrupa'da akıl hastaları yakılarak öldürülürken, Divriği Ulucami'si ve Darüşşifasında akıl hastaları su sesi ve yapının içerisindeki halen akıl sır erdirilemeyen ses akustiği ile tedavi ediliyordu. Aslına uygun olarak inşa edilen bölümde halen havuzdan yayılan su sesi ve okunan ilahiler 8 asırlık duvarlarda yankılanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTÜRK FIRAT - Kültür Sanat
Özel'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim

Bayram falan dinlemedi! Özel'den namaz çıkışı sert sözler
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı

Yere düşürdüğü kasaba defalarca boynuz darbeleri indirdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
HIV tedavisinde devrim niteliğinde adım

Hastalık tarihe karışabilir! HIV tedavisinde devrim niteliğinde adım
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı

Yumrukla yere serdi, kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.