Dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer Karabük'te etkinliklerle anılacak

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Dünyanın önemli sopranolarından, "La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün kazanan Leyla Gencer, vefatının 14. yılı dolayısıyla 10 Mayıs'ta baba ocağı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çeşitli etkinliklerle anılacak.

Safranbolu'nun Yörük köyünden Hasanzade İbrahim Çeyrekgil ile aslen Polonyalı olan Alexandra Angela Minakovska'nın çocukları olarak 1928 yılında dünyaya gelen ve 80 yaşında vefat eden "Türk Divası" (Diva Turca) Gencer için Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı ile Safranbolu Belediyesi öncülüğünde anma etkinlikleri organize edildi.

Ölüm günü olan 10 Mayıs'ta köyünden başlayacak etkinliklerde, köy muhtarı ve köyün ileri gelenleri tarafından Çeyrekgil ailesiyle ilgili bilgiler verilecek, "Tutkunun Romanı: Leyla Gencer" adlı kitabı kaleme alan Zeynep Oral'ın imza günü gerçekleştirilecek.

Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının konseriyle devam edecek etkinliklerde, "Leyla Gencer: La Diva Turc" isimli belgesel izlenecek. Ayrıca, katılımcılara Gencer'in dedesiyle ünlenen börekten ikram edilecek.

"Her yıl yaşatmaya çalışacağız"

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, AA muhabirine, Yörük köyünden Çeyrekgil ailesinin kızı olan Gencer'in İtalyan Lisesi'nde başlayan sanat hayatının dünyanın önde gelen isimleri arasına girmesiyle devam ettiğini söyledi.

Gencer'in çok güzel bir kariyer elde ettiğini belirten Dizdar, "Biz onun ölüm yıl dönümü olan 10 Mayıs'ta ilk defa köyünden başlayan birtakım etkinlikler yapacağız. Çok büyük sanatkar, ünü Türkiye'nin sınırları dışına çıkmış. Özellikle İtalya'da yaptığı çalışmalarla çok büyük ün kazanmış." diye konuştu.

Etkinliklerle ilgili bilgi de veren Dizdar, "Herkes çok mutlu oluyor, gurur duyuyor böyle bir büyüğümüz olmasından dolayı. Anma dolayısıyla herkesin heyecanı var. Etkinlikte sopranolar onun adına konser verecek, filmi izletilecek. Hemşehrileri, köylüleriyle birlikte her yıl yaşatmaya çalışacağız." dedi.

Leyla Gencer

İbrahim Çeyrekgil ile Alexandra Angela Minakovska'nın çocukları olarak 10 Ekim 1928'de Polonezköy'de dünyaya gelen Gencer, Notre Dame de Sion'da başladığı öğrenimine İstanbul İtalyan Lisesi'nde devam etti.

İstanbul Konservatuvarında şan eğitimi alan Gencer, İstanbul Şehir Korosu'nda solo sanatçısı ve Ankara Devlet Tiyatrosunda solist olarak yer aldı.

"La Traviata"daki Violetta rolünü, Avrupa'nın çeşitli kentlerindeki operalarda oynayan, uluslararası festivallere katılan ve piyano eşliğinde resitaller veren Gencer, 1953'te ABD Başkanı Dwight Eisenhower için Çankaya Köşkü'nde verilen konserde Henry Purcell'a ait "Didone" aryasını söyledi.

Kariyeri boyunca Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao, Chicago gibi dünyanın birçok kentinde sahneye çıkan sanatçı, Lucia, Norma, Lady Macbeth, Queen Elizabeth, Filoria Tosca, Lucrezia, Madam Butterfly, Alceste, Aida, Violetta ve Leonora'nın sesi oldu.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü Altın Madalyası bulunan Gencer, 1988'de verilen "Devlet Sanatçısı" unvanının yanı sıra en son 2007'de İtalya'da aldığı Caruso Ödülü'ne kadar pek çok önemli ödülün ve nişanın sahibi oldu.

Adına "Leyla Gencer Uluslararası Şan Yarışması" düzenlenen, hayatını anlatan "Leyla Gencer: La Diva Turc" belgeseli bulunan Gencer için 2004'te Türkiye'de gümüş hatıra parası basıldı.

Hakkında birçok kitap yazılan ve dünyada "Türk Divası" (Diva Turca) olarak tanınan Leyla Gencer, 10 Mayıs 2008'de Milano'daki evinde kalp ve solunum yetmezliğine bağlı olarak hayata veda etti.

Vefatının ardından Safranbolu'daki baba ocağı Yörük köyünde ünlü sanatçının bir büstü yapıldı. Anılarının yaşatılması amacıyla onarımı devam eden baba evinde Gencer'in kişisel eşyaları sergilenecek.