Dünyaca Ünlü Macar Piyano Sanatçısı Havasi İstanbul'da Konser Verecek

Dünyaca ünlü Macar piyanist Havasi, Piu Entertainment'ın 10. yılı kutlaması kapsamında İstanbul'da konser verecek.

Sanatçı, 2 Ekim'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) müzikseverlerle buluşacak.

Geleneksel enstrümanlara yazılan müziği, senfonik müziğe uyarlayan sanatçı, sevilen eserlere yer verdiği bir repertuvarı yorumlayacak.

Franz Liszt Müzik Akademisinde klasik piyano eğitimi alan Havasi, Londra Wembley Arena, New York Carnegie Hall, Berlin Mercedes-Benz Arena, Tokyo The Orchard Hall ve Sydney The Opera House gibi dünyanın prestijli konser salonlarında sahne aldı.