Dünya Yoga Günü'nde, 4 asırlık kervansarayda yoga etkinliği yapıldı

EDİRNE'de Herkes İçin Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, Dünya Yoga Günü dolayısıyla 4 asırlık Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda yoga etkinliği düzenlendi.

Herkes İçin Spor Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Edirne'de 21 Haziran Dünya Yoga Günü'nde, yoga sevenler tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda buluştu. Yaklaşık 40 kişilik grubun katıldığı yoga etkinliğini yöneten federasyon il temsilcisi ve yoga eğitmeni Tuğçe Seda Tarancı, tarihi mekanın akustiği ve dokusuna dikkat çekti. Tarancı, 6 asırlık mekanda yoga yapmanın ayrı bir rahatlatıcı özelliği olduğunu belirtti.

Tarancı, eşliğinde etkinliğe katılanlar yaklaşık 1 saat boyunca yoga yaptı.