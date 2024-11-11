Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da Gerçekleşti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4-8 Kasım tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi'ne ilişkin, "63 ülkeden bini aşkın bilim insanını ülkemizde ağırlayarak insanlık tarihine dair en eski bilgilere ışık tuttuk" dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göbeklitepe ve Karahantepe gibi medeniyetin en eski izlerini taşıyan Şanlıurfa'mız ilk kez düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi'ne ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. 4-8 Kasım tarihleri arasında 63 ülkeden bini aşkın bilim insanını ülkemizde ağırlayarak insanlık tarihine dair en eski bilgilere ışık tuttuk. Kongrede sunulan 486 akademik kurumu temsil eden 687 bildiri ve 62 poster, dünyanın farklı coğrafyalarındaki Neolitik kültürlerin çeşitliliğini ve bu kültürlerin mirasımıza kattığı derin zenginliği ortaya koydu. Türkiye ve dünya çapında Neolitik döneme ilişkin bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak olan bu değerli buluşmayı mümkün kılan tüm katılımcılara, katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Binlerce yıllık tarihi ve kültürel zenginliğiyle Şanlıurfa, medeniyetin köklerine ışık tutan bir kültür hazinesi olarak insanları buluşturmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.