Dünya Koro Oyunları Başladı

Çeşitli ülkelerden yarışmacıların bir araya geldiği dünyanın en büyük koro yarışması Dünya Koro Oyunları (WCG), Güney Kore'nin Gangneung şehrinde başladı. Yarışmada 34 ülkeden 323 koro yarışacak.

Çeşitli ülkelerden yarışmacıların bir araya geldiği dünyanın en büyük koro yarışması Dünya Koro Oyunları (WCG), Güney Kore'nin Gangneung şehrinde başladı.

Yonhap'ın haberine göre Almanya merkezli "Interkultur" adlı kuruluş tarafından organize edilen yarışma, 13 Temmuz'a kadar sürecek.

Gangneung şehrinde 11 gün devam edecek yarışmada 34 ülkeden 323 koro yarışacak.

Güney Kore'den 229 koronun yer aldığı yarışmaya aynı zamanda Almanya'dan Sangerkreis Hildburghausen, Ukrayna'dan Vognyk, Belçika'dan Amaranthe korolarının yanı sıra Hong Kong'dan Diocesan Erkek Okulu Korosu katılacak.

2023 WCG Gangneung Baş Organizatörü Huh Yong-soo, yarışmanın, Güney Kore'de koro müziğinin gelişmesine katkı sunmasının yanı sıra "insanlığın sesini bir araya getiren festival olmasını" umut ettiğini dile getirdi.

İki yılda bir farklı kıtalarda gerçekleştirilen Dünya Koro Oyunları, geçen yıl Belçika'da düzenlenmişti. Oyunlar, 2002'de de Güney Kore'nin liman şehri Busan'da yapılmıştı.