Dünden Bugüne Türkiye-İspanya İlişkileri Paneli Madrid'de Yapıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen panelde, Türkiye ve İspanya arasındaki tarihi ve siyasi ilişkiler anlatıldı. Panel, Türk müzisyen Berk Gürman'ın konseriyle sona erdi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "Dünden bugüne Türkiye- İspanya ilişkileri" başlıklı panel yapıldı.

Madrid'deki Milli Kütüphane binasının konferans salonunda, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği, Madrid Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve İspanya Milli Kütüphanesinin katkılarıyla düzenlenen panelde, Türkiye ve İspanya arasındaki tarihi ve siyasi ilişkiler tarihçilerce anlatıldı.

Panelde, Madrid YEE Direktörü Ersin Adıgüzel, Prof. Dr. Miguel Angel de Buenas Ibarra, Salamanca Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Arda Akıncı, Dr. Carmen Uriarte ve Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hüseyin Serdar Tabakoğlu konuşmacı olarak katıldı.

İspanyol tarihçi Ibarra, özellikle Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki ilişkilere işaret ederek, "Osmanlı döneminde, Türk kültürünün İspanyol kültürüne etkisi, İspanya'nın Türk kültüründeki etkisinden çok daha fazladır." dedi.

Paneli dinleyenler arasında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile Madrid'de temaslarda bulunan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da yer aldı.

"Dünden bugüne Türkiye-İspanya ilişkileri" başlıklı panel, yaklaşık 5 yıldır Kurtuba kentinde yaşayarak müzik çalışmalarını sürdüren Türk müzisyen Berk Gürman'ın konseriyle sona erdi.