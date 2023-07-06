Dumlupınar Üniversitesi'nde Hamza Üstünkaya Çini Tasarım ve Uygulama Atölyesi kuruldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın yetiştirdiği dünyaca ünlü sanatçılardan ve UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü sahibi çini ustası Hamza Üstünkaya'nın çalışmalarını yapması ve gençlere çini sanatını aktarması için Dumlupınar Üniversitesi'nde Hamza Üstünkaya Çini Tasarım ve Uygulama Atölyesi kuruldu.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesinde kurulan atölye için yapılan açılışa çini ustası Hamza Üstünkaya'nın yanı sıra Kütahya Vali Vekili Mustafa Demir, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, dekanlar, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Hamza Üstünkaya, "Günde 1-2 tane çini deseni yapmaya çalışıyorum. Toplamda 7 bin tane eser yaptım. Bu eserlerin dünyaya faydası olacaktır. Buradaki öğrenci arkadaşlarımızın bu eserleri görmesini, istiyorlarsa da çini sanatını kendilerine öğretmek istiyorum. Biz sanatçılara bu tür yerleri tahsis etmelerini istiyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü sahibi olan Hamza Üstünkaya'nın çalışmalarını yapması ve gençlere çini sanatını aktarması için kurulan atölyenin açılışında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, sanat ve sanatçının yanında bir üniversite olduklarını dile getirdi.

Uysal, "DPÜ olarak bilimin, teknolojinin, sanatın ve sporun merkezi olmak istiyoruz. Eğitim için bunu çok önemsiyoruz. Öğrencinin sanata, spora yönlendirildiği bir üniversite hayal ediyoruz. Bu hedefe de güvenle yürüyoruz. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı başarılar medyaya yansıdı. Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te çok önemli iki alanda birinci olduk. Bu başarıların arkasında emek ve çalışma var. Sanat çok önemli. Ülkemizde sanat alanında ilk sıralardayız. İlimizin değerlerine sahip çıkmak istiyoruz. Güzel Sanatlar Fakültemizde dersliklere ülkemizin önde gelen sanatçılarının isimlerini verdik. Bugün de Hamza Üstünkaya'ya üniversitemizin en güzel yerini tahsis ettik. Sanatla uğraşandan zarar gelmez. Sanat ruhtaki güzelliğin dışa yansımış halidir. Dolayısıyla sanatçı insandan zarar gelmez. Öğrencilerimizi ve insanlarımızı korumak için, suç oranlarını düşürmek için her insanın bir uğraşı, sanatı olması lazım. Öğrencilerimizi daha iyi yetiştirmek istiyoruz. Hamza Üstünkaya'ya elimizden gelen fiziki imkanları tahsis etmeye çalıştık. Kendisi DPÜ'ye değer katacak. Üniversitemizi uluslararası alanda daha iyi yerlere taşıyacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.