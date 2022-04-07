Düğünlerde gitar çalarak büyüdü, üniversiteyi bitirip yazılımcı oldu

İzmir'in Tepecik semtinde dünyaya gelen ve müzisyenlik yaparak üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olan Roman kökenli Sercan Kavdır, uluslararası projeler üreten bir mobil oyun şirketinde yazılım mühendisi olarak çalışıyor.

Hareketli müzikleri, ilgi çekici kıyafetleri, neşeli düğünleri ile toplumun en güzel renkleri arasında yer alan Romanların yoğunlukta yaşadığı Tepecik semtinde 26 yıl önce dünyaya gelen Sercan Kavdır'ın hayatı, kendisi için başarı öyküsü, ailesi ve sevenleri için ise gurur vesilesi oldu.

Düğünlerde müzik çalan akrabalarının yanında çok küçük yaşlarda para toplayarak müziğe ısınan Kavdır, 4. sınıftayken eline aldığı ve kendi kendine çalmayı öğrendiği gitarı bir daha bırakmadı. İlkokul yaşlarından itibaren müzik yapan, etkinliklerde sahne alan Kavdır, ailesinin isteği üzerine bir meslek lisesinin "bilişim" bölümünde eğitim aldı.

Akademik başarısı nedeniyle özel bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümünü burslu kazanan Kavdır, ailesine yük olmamak için üniversite yılları boyunca da harçlığını müzik yaparak kazandı. Kavdır, mezun olduktan sonra uluslararası projeler üreten bir mobil oyun şirketinde yazılım mühendisi olarak çalışmaya başladı.

Bir yandan mesleğinde daha iyi noktalara gelmeye çalışan Kavdır, aynı zamanda da Roman çocuklarının eğitim alması için projeler hazırlıyor.

"Çok eğlenceli milletiz"

Sercan Kavdır, AA muhabirine, Roman çocuğu olarak hayatının müzikle iç içe geçtiğini söyledi.

Romanların toplum tarafından genelde sempatiyle karşılandığını ifade eden Kavdır, "Sevildiğimi hissediyorum. Çok eğlenceli bir milletiz, gerçekten eğlenmeyi iyi biliyoruz. Düğün derneklerimiz çok fazla. Çok fazla müzisyenimiz var. Eğlencemiz herkese yansıyor." dedi.

Romanların müziğe yatkınlığının herkes tarafından bilindiğini dile getiren Kavdır, "Çoğunlukla bizde darbuka, keman olur. Ben biraz daha modern yaklaşıp gitara merak saldım. Buna hevesim çoktu. Küçük yaşlardan itibaren müzisyen olmak istiyordum. Ailem çok fazla o tarz bir şey istemedi. Çevremde çok müzisyen olduğu için ben de dersi çok sevdiğim için meslek lisesine gittim. Bilgisayar, bilişim okudum orada. Daha sonra bu mesleği gerçekten sevdim." diye konuştu.

Anne babasının çalıştığını, orta gelirli bir aileye mensup olduğunu dile getiren Kavdır, eğitim yaşantısında fazla zorlanmadığını söyleyerek, "Benim aslında amacım bizim Romanların arasından da eğitimli, iş alanında çok fazla söz sahibi olan, güzel kariyere sahip insanların çıkması. Benim en büyük motivasyonum buydu. Bizim aramızdan da böyle insanlar çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yüksek lisans yapmak istiyor

Uluslararası projeler üreten bir mobil oyun şirketinde çalıştığını dile getiren Kavdır, yüksek lisans ile eğitimine devam etmeyi istediğini söyledi.

Yokluk içinde büyüyen Roman çocukların eğitimi için yerel yönetimler ve yurt dışındaki topluluklarla iletişime geçtiğini anlatan Kavdır, "Bize bu konuda destek olunmasını ve çocuklarımıza destek olup onların da modern iş dünyasında yer edinebilme şansını yakalamasını istiyorum. Biz yetenekli bir toplumuz. Müzik anlamında da yetenekliyiz. Bu sadece müzik anlamında değil şans verilirse her alanda etkili olabileceğimizi de düşünüyorum." sözlerine yer verdi.