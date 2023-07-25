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Duayen fotoğrafçı Hamdi Bilgili son yolculuğuna uğurlandı

Kültür Sanat Haberleri

Türkiye'ye renkli fotoğrafı getiren ve laboratuvar kurup tüm Türkiye'ye gönderen duayen fotoğrafçı Hamdi Bilgili, Maltepe Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'ye renkli fotoğrafı getiren ve laboratuvar kurup tüm Türkiye'ye gönderen duayen fotoğrafçı Hamdili Bilgili, Maltepe Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'ye 1970'li yılların başında renkli fotoğrafı getiren, bu konuda bir laboratuvar kurarak tüm Türkiye'ye gönderen Bilgili Color kurucusu Hamdi Bilgili, 23 Temmuz'da hayatını kaybetti. Kadıköy'de fotoğraf stüdyosu bulunan ve burada binlerce vatandaşın fotoğrafını çeken duayen fotoğrafçı Hamdi Bilgili, Maltepe Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Maltepe Türkiye Kültür Sanat Haberler

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