DT'nin "Sonsuzluk Kitabevi" oyunu, Kuzey Makedonya'da tiyatroseverlerle buluşacak Kültür Sanat Haberleri Ankara Devlet Tiyatrosu, "Sonsuzluk Kitabevi" oyunu ile Kuzey Makedonya'da düzenlenen Othello Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılışında sahne alacak. Ankara Devlet Tiyatrosu, "Sonsuzluk Kitabevi" oyunu ile Kuzey Makedonya'da düzenlenen Othello Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılışında sahne alacak. Devlet Tiyatrolarından (DT) yapılan açıklamaya göre, bu yıl 12-18 Eylül tarihleri arasında altıncısı düzenlenecek festival kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı oyun, Gostivar şehrinde perde açacak. Geçen yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Bir Nefes Dede Korkut"un sahne aldığı Gostivar'da, Devlet Tiyatroları bu sene yerli eser "Sonsuzluk Kitabevi"ni sergileyecek. Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği "Sonsuzluk Kitabevi", 12 Eylül Pazartesi saat 20.00'de Gostivar Tiyatrosu'nda Othello Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu olarak sanatseverlerle buluşacak. Kültür Sanat Kaynak: AA / İsa Toprak Devlet Tiyatroları Makedonya Kültür Sanat Haberler

Haberler ›› Kültür Sanat ›› DT'nin 'Sonsuzluk Kitabevi' oyunu, Kuzey Makedonya'da tiyatroseverlerle buluşacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.